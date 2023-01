“Telecomando io!” | cosa vale davvero la pena vedere stasera in tv

Leggi su tvzap

(Di giovedì 19 gennaio 2023) News Tv.in tv 19 gennaio 2023. La morsa dell’inverno mette in ginocchio il paese. Dopo alcune giornate di bel tempo, sull’Italia torna nuovamente la pioggia e in alcune parti addirittura la neve. Un motivo in più per restare a casae guardare la televisione. Se non sapete su quale canale sintonizzarvi, la rubrica “io!” vi fornisce tre consigli suin televisione tra film, serie televisive e programmi d’intrattenimento, in onda sia sulla tv tradizionale che on-demand sulle varie piattaforme. (Continua…) LEGGI ANCHE: Netflix, le novità di gennaio 2023: serie tv e filmin tv 19 gennaio 2023 La rubrica ...