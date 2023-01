Tegola Atalanta in Coppa Italia | un titolare costretto a lasciare il campo!

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Dopo lo spettacolo di ieri sera nella sfida di Supertra Milan e Inter, match che ha visto trionfare i nerazzurri con un netto 3-0. Dopo le emozioni del derby di ieri sera, oggi a tenere incollati gli appassionati di calcio c’è lacon ben 3 partite. La prima sfida della giornata vede affrontarsi l‘di Gasperini contro lo Spezia di Luca Gotti in un match tutto da vivere in cui le big del nostro campionato non possono concedersi distrazioni, chiedere a Napoli e Milan conferma. Giorgio Scalvini Infortunio (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)Giorgio Scalvini esce dolorante dal campo Il risultato live recita 4-2 per la squadra di Gasperini che dopo aver rifilato 8 gol alla Salernitana sembra essere tornata la macchina da gol di una volta, la squadra inarrestabile che ha incantato ...

Commenta per primo Tegola per Gian Piero Gasperini. Il difensore dell'Atalanta Giorgio Scalvini si è infortunato contro lo Spezia in Coppa Italia: problema al ginocchio e pronta sostituzione, in via precauzionale. Attraverso un comunicato stampa diffuso la mattina di oggi (18 gennaio), l'Atalanta ha reso noto... Una brutta notizia per l'esterno nerazzurro, ma anche per Gasperini, che quando ha avuto a... Tegola Atalanta, infortunio Zappacosta: c'è lesione. Brutte notizie per il tecnico dell'Atalanta, Giampiero Gasperini, in vista del match contro la Juventus: ufficiale il forfait di un titolare. Da Formello sperano di recuperare Immobile per la partita contro il Verona (6 febbraio) o al più tardi per Lazio-Atalanta dell'11 febbraio. Urge un vice Immobile. Emergenza attacco per Sarri. La Lazio...