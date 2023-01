Ted Lasso 3 | la prima foto vede Ted e Nate a confronto

HDblog

Insieme alla presentazione di nuove serie in arrivo su Apple TV+ , l'azienda ha condiviso nuovi dettagli sulla terza e ultima stagione di. Apple ha annunciato che la sua pluripremiata commedia '' tornerà su Apple TV+ per la sua terza e ultima stagione questa primavera . La serie racconta la storia di questo ...... Impossible - Dead Reckoning , e Toheeb Jimoh che rivedremo in primavera nella terza stagione della pluripremiata serie. A ricevere più candidature in assoluto è stato il film di guerra ... Apple TV+, Ted Lasso S03 e cinque nuove serie in arrivo a breve Insieme alla presentazione di nuove serie, Apple ha condiviso nuovi dettagli sulla terza e ultima stagione di Ted Lasso.La serie con protagonista Jason Sudeikis tornerà quest'anno con la terza stagione, ecco la prima anticipazione ufficiale.