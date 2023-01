Ted Lasso 3 | gli episodi inediti arriveranno in primavera | ecco la prima foto

Esquire Italia

... Harrison Ford, prima di essere coinvolto nella serie Shrinking, non aveva mai sentito parlare di Jason Segel La serie è stata creata da Segel (How i Met Your Mother), Brett Goldstein () e ...27 minuti fa I fan didovranno aspettare ancora un po' di tempo per la terza stagione, che debutterà su Apple TV+ questa primavera. Nel frattempo, la piattaforma anticipa cosa ci aspetta con una prima foto che ... Ted Lasso 3: terza stagione della serie tv, con un gran finale Apple TV+ ha svelato che la stagione 3 della serie Ted Lasso arriverà in streaming in primavera, condividendo la prima foto degli episodi inediti.Harrison Ford e Jason Segel sono i protagonisti della nuova serie Shrinking, in arrivo il 27 gennaio in streaming su Apple TV+.