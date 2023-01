Tchia Preview | la recensione | il cuore in Nuova Caledonia

(Di giovedì 19 gennaio 2023)è il titolo in uscita questo inizio 2023, sviluppato da Awaceb, una piccola software house originaria della. Ho avuto l’occasione di provare una piccola, scopriamo insieme cosa mi ha mostrato e cosa mi ha fatto capire di come sarà il prodotto finale., una storia interessante Prima di parlarvi del gameplay e delle meccaniche innovative che ho potuto provare in questo titolo, voglio fare un breve commento alla storia che Awaceb ci racconta con questo titolo. In questo gioco vestiamo i panni di, una bambina a cui è stato rapito il padre per mano dei potenti delle isole in cui vive. Il suo scopo sarà quello di ritrovare e liberare suo padre, ma per farlo dovrà viaggiare molto. Lacomincia in medias res, ho ...

Tchia è il titolo in uscita questo inizio 2023, sviluppato da Awaceb, una piccola software house originaria della Nuova Caledonia. Ho avuto l'occasione di provare una piccola preview, scopriamo ...Reverence for nature is woven throughout Tchia, too. Developer Awaceb noted in a press preview that while Tchia's world isn't a 1:1 version of New Caledonia, most of its prominent geographical ...