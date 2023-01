Taron Egerton sarà il nuovo Wolverine del MCU? Ecco cosa ne pensa Hugh Jackman

(Di giovedì 19 gennaio 2023)è uno dei nomi più gettonati come possibile erede dinel ruolo diper il, manel'attuale interprete del personaggio?comenel? A, attuale interprete del personaggio, non dispiace affatto l'idea di avere il giovane collega come erede, ma... Se chiedete anedel futuro die di chi potrebbe interpretare il suo personaggio una volta che gli dirà davvero addio, beh, resterà comunque sempre sul vago. E se gli fate il nome del ...

BadTaste.it TV

Tra gli attori in prima linea c'è sempre, la sta di Kingsman che tra l'altro ha condiviso la scena con il volto di Logan in Eddie the Eagle - Il coraggio della follia , arrivato al ...... un attore che è rapidamente emerso come la scelta preferita dai fan per indossare quegli artigli di adamantio è la star di Kingsman e Rocketman ,. L'attore gallese ha recitato in ... Hugh Jackman sulla possibilità che Taron Egerton erediti il ruolo di ... Taron Egerton è uno dei nomi più gettonati come possibile erede di Hugh Jackman nel ruolo di Wolverine per il MCU, ma cosa ne pensa l'attuale interprete del personaggioHugh Jackman torna a parlare della possibilità che l'attore Taron Egerton erediti il ruolo di Wolverine da lui ...