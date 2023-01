Tajani su Lavrov | “Fronte anti russo? E’ la Russia che ha fatto fronte anti Occidente”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 19 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Noi non siamo il, è lache hail. Invadendo l’Ucraina ha violato il diritto internazionale, noi lo difendiamo, difendiamo le regole, difendiamo un Paese democratico. Nessuno ci impone niente, siamo un Paese libero, democratico, in cui c’è un Parlamento che decide cosa fare”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio, in una intervista ad Agorà, commentando le parole sull’Italia del ministro degli Esteri, Sergei. “La rapidità con cui l’Italia si è spostata non solo nel campo di coloro che hanno aderito alle sanzioni, ma nel campo dei leader ...