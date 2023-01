(Di giovedì 19 gennaio 2023) Le storiche prese di posizione di Fratelli d'Italia non sono ancora emerse ai tavoli comunitari. Eppure i dossier in ballo sono tanti e potenzialmente pericolosi per l'Italia

L'HuffPost

...'Mi dispiace per Alberto e il suo amore non corrisposto almeno ad oggi,… io sono fan ... La cantante per oraMentre lei, però, ci pensa Carlo Calenda a parlare. "La cosa non mi sorprende", dice. Poi ...quali saranno quelle con Umberto Bossi e i suoi uomini. Forse lo scopriremo il 13 o il 14 ... Tace, chissà se acconsente. Aiuti di Stato, Mes e case green: in Ue Meloni ha perso la voce