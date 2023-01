AGI - Agenzia Italia

... quella di Giuliano. A soli 25 anni l'attaccante della Roma morì per un malore dopo aver ...di Sla che aveva colpito particolarmente l'opinione pubblica era stato quello di Stefano, ...... quella di Giuliano. A soli 25 anni l'attaccante della Roma morì per un malore dopo aver ...di Sla che aveva colpito particolarmente l'opinione pubblica era stato quello di Stefano, ... Taccola, Borgonovo e gli altri, troppe morti premature nel calcio e non solo Mihajlovic e Vialli sono gli ultimi di una triste lista e sono nomi che fanno riflettere sui metodi farmacologici utilizzati nelle squadre di calcio. Ma non ci sono certezze né sul piano scientifico, ...