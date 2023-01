Svenuta Scoppia il caso Marcuzzi | il rientro choc in tv

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Alessiaè tornata in tv dopo la rottura con Mediaset e un anno sabbatico. La conduttrice 50enne è passata a Rai2 dove conduce “Boomerissima”, uno show che mette a confronto la generazione giovane gli anni '90 e quella nata a fine secolo. La seconda puntata in onda martedì 17 gennaio ha registrato 1.459.000 telespettatori pari all'8,5% di share, in crescita rispetto al debutto grazie anche alla presenza dell'attrice comica Katia Follesa e allo sciopero dei tecnici tv che ha spento LA7. Sempre ieri, Alessiaè stata ospite del contenitore pomeridiano di Rai1 “La vita in diretta” per promuovere il programma (registrato) e il conduttore Alberto Matano ha scherzato: “Come hai reagito quando hai letto i dati Auditel? Ti sei ubriacata? Sei? Svelami tutto!"., reduce dalla separazione con ...

Oggi Treviso

... Ines ha avuto un malore in libreria ed è, e Alicia chiama aiuto. Sergio continua a ... Tra padre e figliaun'accesa lite, se Carmen dovesse mandare a monte le nozze sarebbe un terribile ...Gemma Galgani impegnata a conoscere un nuovo cavaliere,il caos: le ultime anticipazioni In base alle anticipazioni di Uomini e Donne riportate sempre dalla fanpage instagram ... Rissa al termine del funerale, protagonisti anche un gruppo di ... MONTEBELLUNA - Al termine del funerale scoppia la rissa. L’episodio è accaduto ieri al termine della celebrazione funebre in provincia di Padova per Jupo Halilovic, deceduto per cause naturali. Aveva ...