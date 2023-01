Supplenze ATA | divieto sostituzione assistenti amministrativi | tecnici e collaboratori scolastici In quali casi e deroghe

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Latramitedel personale ATA non sempre è possibile: restano validi alcuni vecchi divieti, ribaditi dalla circolare per lea.s. 2022/23 per gli, glie i. L'articolo .

Orizzonte Scuola

...l'Anief - arriva solo la copertura della spesa di 150 milioni di euro per il 2022 delle...saranno destinate alla componente fissa della retribuzione accessoria del personale docente e, in ......dalla legge arriva solo la copertura della spesa di 150 milioni di euro per il 2022 delle...saranno destinate alla componente fissa della retribuzione accessoria del personale docente e, ... Supplenze ATA: in caso di rinuncia non si viene cancellati dalle graduatorie Appena 150 milioni per le supplenze brevi pagate coi soldi risparmiati dall'organico Covid più 100 milioni per il rinnovo Ccnl 2019-21 ...È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Aiuti Quater, approvato dalla Camera in via definitiva lo scorso 12 gennaio senza però le attenzioni che la scuola si attendeva: dalla legge arri ...