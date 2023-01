Supercoppa italiana all’Inter | travolto il Milan

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 19 gennaio 2023) (Adnkronos) – L'Inter supera ile vince lacon il risultato netto di 0-3, senza diritto di replica. A segno Dimarco, Dzeko e Lautaro Martinez. La prima frazione di gioco ha un solo protagonista: l'Inter. La compagine di Simone Inzaghi domina in lungo e in largo, in appena 20 minuti i nerazzurri si ritrovano in vantaggio di due reti: prima il gol di Dimarco su assist di Barella, poi la perla di Dzeko per il raddoppio. Timida la reazione del, che alla fine crolla inesorabilmente al gol dello 0-3 al minuto 78: intuizione di Skriniar per Lautaro Martinez, che sigla una rete splendida di esterno destro.o, sponda nerazzurra, è in festa.