Supercoppa | è l’asse italiano che ha trascinato l’Inter

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Milano, 19 gen – Dominatrici assolute fino allo scorso maggio, Milan e Inter si sono giocate ieri sera il primo trofeo del 2022/23. Campioni d’Italia contro detentori della coppa nazionale per il derby meneghino numero duecentotrentaquattro. Ma “solo” il secondo giocato in. Una dozzina d’anni or sono a spuntarla furono i rossoneri – anche allora con lo scudetto sul petto – in una calda serata cinese d’inizio agosto. Questa volta, nell’altrettanto discutibile cornice saudita, sono stati i nerazzurri ad avere la meglio., bissando il successo di dodici mesi fa, quando a San Siro sconfisse all’ultimo respiro la Juventus, si è quindi presa una piccola rivincita. Ma andiamo con ordine. Milan-Inter, le formazioni Scendono in campo due squadre che – nonostante i successi della scorsa annata – presentano evidenti problemi. Il Milan sembra ...