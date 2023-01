Supercoppa | Dzeko e il messaggio al Milan | “Abbiamo festeggiato rispettando l’avversario”

La Gazzetta dello Sport

Commenta per primo Il peggiore ha perso . Anzi, non è proprio esistito . L'Inter si è presa laitaliana con tre gol ( Dimarco,e Lautaro ) al termine di una partita che non c'è stata , perché l'ha giocata una squadra sola (l'Inter per l'appunto) contro un Milan che non c'è più ...L'Inter ha alzato la settimaItaliana della propria storia, travolgendo il Milan 3 - 0 con una prestazione netta e i sigilli di Dimarco,e Lautaro Martinez. Nel post partita di Riyad si è scatenata la gioia dei ... Festa Inter in Supercoppa: Milan travolto 3-0 con le magie di Dzeko e Lautaro! L'Inter batte il Milan e vince la Supercoppa. Dall'Arabia Saudita i nerazzurri tornano a casa con un trofeo: è la squadra di Simone Inzaghi - che raggiunge Capello e Lippi ...La stagione è ancora lunga, può succedere di tutto. Il torneo è ancora aperto". Lo ha detto il presidente dell'Inter, Steven Zhang, intervistato da Mediaset dopo il successo dei nerazzurri in ...