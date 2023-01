Supercoppa | ascolti tv in calo | -18% rispetto all’anno scorso

Adnkronos

6.501.000 telespettatori e il 29,3% di share per la partita trasmessa da Canale 5. Secondo posto per 'Chi l'ha visto' La partita diMilan - Inter trasmessa da Canale 5 ha vinto glidella prima serata di ieri con 6.501.000 telespettatori e il 29,3% di share. Secondo posto per Rai3 che con 'Chi l'ha visto' ha ...18 gennaio 2023 in prima serata su Canale 5 - dalle 20.01 alle 22.01 - laItaliana Milan - Inter ha conquistato una media di 6.501.000 telespettatori, share 29.3%. Su Rai3 Chi l'ha ... Ascolti tv, partita Supercoppa Milan-Inter vince la serata Una Supercoppa Italiana da record su Canale 5. Ieri, mercoledì 18 gennaio 2023, la supersfida “Milan-Inter”, leader assoluta della prima serata, è stata seguita da 6.502.000 spettatori totali con il 2 ...Una Supercoppa Italiana da record su Canale 5. Ieri, mercoledì 18 gennaio 2023, alle ore 20:00 la supersfida “Milan-Inter” con la telecronaca di Ricciardo Trevisani e Massimo Paganin, leader assoluta ...