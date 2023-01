Supercoppa ancora in Arabia? La Lega pensa anche ad una giornata all’estero

(Di giovedì 19 gennaio 2023) L’Saudita potrebbe esserela sede dellaItaliana e laad unadi Serie AQuella di ieri sera potrebbe non essere l’ultima volta che laItaliana si disputa inSaudita. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la monarchia del golfo dovrebbe, salvo sorprese, rinnovare l’accordo con laSerie A (con gli Emirati Arabi altri candidati interessati), con un possibile nuovo format eun introito che potrebbe salire dagli attuali 7.5 milioni a 23, quasi il triplo. Non solo, perchè al vaglio dellac’èla possibilità di disputare una ...

TUTTO mercato WEB

L'Arabia Saudita potrebbe esserela sede dellaItaliana e la Lega pensa anche ad una giornata di Serie A all'estero Quella di ieri sera potrebbe non essere l'ultima volta che laItaliana si disputa in ...Finale diitaliana con la larga vittoria dell'Inter del nerazzurro Rosario Tindaro. 'La ...il Qatargate, lo scandalo che scuote i palazzi della Ue e non solo: Panzeri pronto a dire ... Supercoppa ancora in Arabia La Lega pensa anche ad una giornata di A da giocare all'estero La proposta definitiva del club è ancora sul tavolo e il difensore ha promesso una risposta dopo la Supercoppa: il Psg resta da mesi alla finestra ...L'Inter aggiunge un nuovo trofeo alla già ricca bacheca. La squadra nerazzurra domina per 90 minuti e annichilisce i cugini rossoneri.