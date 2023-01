Sudamericano Sub-20 | si parte | calendario | regolamento e i talenti da seguire

GianlucaDiMarzio.com

Commenta per primo Riflettori accesi in Colombia, database da aggiornare e occhi puntati sui quattro stadi nei quali da stasera al 12 di febbraio di giocherà ilSub20. 10 nazionali, tanti giovani talenti in vetrina e osservatori presenti a caccia dell'occasione di mercato. La 30a edizione è riservata ai giocatori nati dal 2003 al 2007, si riparte ...Barber e Winstanley avevano creato una rete di contatti piuttosto fitta nel- continente: un requisito fondamentale in un contesto calcistico particolare, caratterizzato dal fatto che i ... Sudamericano Sub-20 al via: tutto quello che c'è da sapere El seleccionado que dirige Mascherano ya está en Cali y debutará el próximo sábado. Buscará clasificar al Mundial de Indonesia. Irán con las tres estrellas ...Siga todo los pormenores del partido entre Perú y Brasil, válido por la primera jornada del Grupo A del Sudamericano Sub-20.