Studenti sfrattati | fanno lezione in piazza per protesta | accade in provincia di Napoli

Agenzia ANSA

Da settembre scorso glisono statidalla storica sede di via Basile, a Giugliano, perché devono essere avviati imponenti lavori di ristrutturazione. Un rinvio, comunicato nella ......abitazioni popolari e aumento degli appartamenti destinati ad affitti brevi (per turisti o)... gli sfratti con uso della forza pubblica sono stati limitati e i nucleisono stati ... Studenti sfrattati, fanno 'lezione' in piazza per protesta - Campania Sede dichiarata inagibile, sfrattati da quattro mesi. Così esplode la protesta degli studenti dell'istituto superiore "Marconi" di Giugliano in Campania che ...GIUGLIANO – Dalla loro scuola sono stati sfrattati a settembre scorso perché deve essere ristrutturata e per quattro mesi hanno seguito le lezioni solo di pomeriggio, ospitati in altri edifici. Oggi, ...