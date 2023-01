Studente ferito col righello spezzato | il compagno di classe autore del gesto sarà sospeso La preside però precisa | “Non è bullismo”

Orizzonte Scuola

Unodi 14 anni residente nel Pescarese è ricoverato nell'ospedale 'Santo Spirito' di Pescara ... Come riferisce ChietiToday , il 14enne si èdopo essersi seduto su una riga posizionata in ...Ha fatto scalpore il caso relativo ad uno14enne che si è seduto in una sedia della sua classe dove era stata posizionata, di ... A quanto pare il padre del 14enne rimastoè pronto a ... Studente ferito in classe con un righello spezzato, è stato operato. Il padre: “Agiremo a livello civile e penale” La dirigente difende la scuola Secondo la dirigente e la madre dell’autore il gesto non sarebbe stato fatto di proposito: “Si tratta di un episodio della massima gravità anche se non dolosamente ...«Voglio assolutamente con cuore e affetto autentico schierarmi dalla parte della famiglia dello studente che ha subito il danno». La preside Grazia Angeloni interviene sul caso ...