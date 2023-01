Stragi | Messina Denaro non parla

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Il boss Matteoha rinunciato a essere presente in videoconferenza dal carcere de L’Aquila, dove si trova detenuto da lunedì scorso, con l’aula bunker del carcere Malaspina di Caltanissetta dove si sta svolgendo il processo, davanti la Corte d’Assise d’Appello, in cui è imputato come mandante delledi Capaci e via D’Amelio del 1992. Questa mattinadoveva deporre al processo che lo vede imputato come mandante delledi Capaci e via D’Amelioha formalizzato la nomina del suo legale, che è anche la nipote, l’avvocato Lorenza Guttadauro, ma ha rinunciato a presenziare all’udienza che era in programma questa mattina. Il suo legate, anch’essa assente, è stata sostituita dall’avvocato d’ufficio ...

Adnkronos

Lo ha detto il procuratore generale di Caltanissetta, Antonino Patti, al termine dell'udienza del processo a MatteoDenaro, come mandante delledi Capaci e via D'Amelio, che si celebra ...A Caltanissetta si sta svolgento il processo, in cui è imputato come mandante delledi Capaci e via D'Amelio. Intanto è stata sequestrata la casa della madre di Andrea Bonafede, l'alias del boss durante la ... Messina Denaro, oggi udienza su stragi del ’92: boss non si collega Il boss Matteo Messina Denaro ha rinunciato a essere presente in videoconferenza ... dove si sta svolgendo il processo in cui è imputato come mandante delle stragi di Capaci e di via D’Amelio. Il ...Palermo. L’udienza del processo a Matteo Messina Denaro, accusato di essere il mandante delle stragi di Capaci e via D’Amelio, è stata rinviata al 9 marzo “per consentire al difensore di essere ...