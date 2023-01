Stragi ' 92 | Messina Denaro rinuncia a udienza che è stata rinviata al 9 marzo

(Di giovedì 19 gennaio 2023) - Stamattina era tutto pronto per il collegamento in videoconferenza con Caltanissetta dove è in corso il Processo d'Appello per ledi via D'Amelio e Capaci. Sullo schermo del tribunale ...

Virgilio

- Stamattina era tutto pronto per il collegamento in videoconferenza con Caltanissetta dove è in corso il Processo d'Appello per ledi via D'Amelio e Capaci. Sullo schermo del tribunale siciliano però è apparsa una sedia ...Dal 1992 al 1994 si susseguirono attentati eche cominciarono con l'omicidio di Salvo Lima, ... In quella 'commissione' c'era anche MatteoDenaro, che per trent'anni è stato una vera ... Processo sulle stragi, Messina Denaro rinuncia a collegamento in aula C'era attesa questa mattina all'interno dell'aula bunker del carcere Malaspina di Caltanissetta dove si sta celebrando il processo d'appello ...11.35 Processo stragi, il boss non si collega Rinviata al 9 marzo l'udienza, a Calta- nissetta, del processo sulle stragi di mafia del 1992, che vede imputato, come mandante, Matteo Messina Denaro.