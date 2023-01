Stefanini-Gracheva oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Australian Open 2023

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Lucreziase la vedrà contro Varvaranel secondo turno degli(cemento outdoor). Prosegue l’eccezionale percorso della toscana che, dopo aver superato le qualificazioni, all’esordio nel tabellone principale di uno Slam ha fatto fuori in rimonta la tedesca Tatjana Maria, semifinalista in carica di Wimbledon. Con questo risultato la classe 1998 si è già assicurata l’ingresso tra le prime 115 giocatrici del ranking mondiale. L’appetito, tuttavia, viene mangiando e proseguire l’avventuraa non è un’utopia, a maggior ragione dopo quattro match vinti consecutivamente., infatti, non incontrerà la numero otto del mondo Daria Kasatkina ma l’altra russa Varvara(numero 97 WTA), che nel primo ...

Varvara Gracheva. Lucrezia Stefanini. Ecco il bonus della notte, una partita che vale la pena seguire, dato che per entrambe può essere una delle chance della carriera. Stefanini sfiderà Gracheva nella mattinata italiana, non prima delle 6.30 sul campo 6.