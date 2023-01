Stavolta Nadal si ritira?

Leggi su agi

(Di giovedì 19 gennaio 2023) AGI - Dopo ginocchio, piede, polso, addominali, ci mancava la lesione di secondo grado al muscolo ileopsoas della gamba sinistra. L'infortunio al più potente flessore dell'anca, che ha contribuito alla sconfitta dial secondo turno dell'Australian Open contro l'americano Mackenzie McDonald lo costringerà a stare lontano dai campi per sei o otto settimane. Significa che salterà la tournée primaverile americana (Indian Wells e Miami) e dovrebbe ripresentarsi in campo al via della stagione su terra, in aprile. Il condizionale è d'obbligo per due motivi. Innanzitutto perché il fisico di Rafa dà ormai continui segnali di sopravvenuto sfinimento: e i tempi di recupero, dopo ogni infortunio, si allungano. Come è anche comprensibile che sia per un atleta che sottopone il suo corpo a movenze non proprio naturali da quando era un bambino. Ma il condizionale è d'obbligo ...