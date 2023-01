(Di giovedì 19 gennaio 2023) Il 3-0 con cui l’Inter ha superato il Milan nella finale diItaliana non è un risultato inusuale: la statistica Per la quarta volta, la finale ditermina come a Riyad. Il 3-0 dell’Inter sul Milan ha come precedenti le seguenti edizioni: 1997 Juventus-Vicenza (doppietta del neo acquisto Inzaghi e gol di Conte); 2001 Roma-Fiorentina con i gol di Candela, Montella e Totti; 2004 Milan-Lazio con tripletta di Shevchenko. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sarà un derby globale la finale di Supercoppa italiana tra Milan e Inter. Pioli e Inzaghi non ci arrivano benissimo dato il ritardo in campionato dal primo posto e l'eliminazione dei rossoneri dalla Coppa Italia. STATS – Supercoppa, è il quarto 3-0 della storia La probabile formazione del Milan per la Supercoppa Italiana di domani contro l'Inter prevede un solo serrato ballottaggio: Simon Kjaer o Pierre Kalulu per affiancare Fikayo Tomori. È Mario Balotelli è il più giovane marcatore della storia della Supercoppa Italiana. Quando vestiva la maglia nerazzurra, infatti, Super Mario era andato a segno.