WIRED Italia

... innovatori e change makers, e contribuiamo ad organizzare tanti eventi per far connettere, ... "Sono co - fondatore, insieme a Hugo Antonelo , ceo dell'pubblicitaria Funnyhow , e ad ...... fondando una nuovao contribuendo all'innovazione in un'azienda consolidata. "Con grande soddisfazione " spiega il Presidente dell'per il Lavoro Eurointerim Spa Luigi Sposato " siamo ... Startup, l'Agenzia nazionale per la cybersicurezza cerca acceleratori selezionate per partecipare alla terza edizione del Global Startup Program, il programma organizzato da ITA agenzia ICE per consentire alle startup italiane di vivere una esperienza internazionale in ...Prende il via da Piazza Castello, nel cuore della città, il nuovo progetto di mobilità pubblica: assunte quasi 1000 persone per costruire ad ...