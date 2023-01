Stanchezza fisica e mentale | la carica che manca durante la giornata Come contrastarla per vivere meglio

ilGiornale.it

...serve anche un'adeguata preparazione mentale e. Non che Lucrezia non l'avesse, ovviamente, ma la toscana, sconfitta con un netto 6 - 3 6 - 1, ha pagato caro due aspetti chiave: la...Queste due giornate sono interessanti per recuperare un po' di tranquillità ma resta un po' dida tenere sotto controllo. Giove in opposizione invita inoltre a rivedere la propria ... Vitamine per stanchezza fisica e mentale - ilGiornale.it Milan, qualcosa non va. Sarà l'assenza di alcuni giocatori simbolo (vedi Maignan), sarà il periodo no di Theo, sarà la stanchezza fisica - e soprattutto ...Conferenza stampa Sarri, il tecnico biancoceleste ha parlato alla vigilia del match contro il Sassuolo: le dichiarazioni Maurizio Sarri ha parlato alla vigilia della sfida tra Lazio e Sassuolo. La sua ...