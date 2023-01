Stadio Roma Pietralata | chiuso ufficialmente il verbale | cosa c’è nel progetto

(Di giovedì 19 gennaio 2023). Ilsembra essere definitivamente. Ora, il prossimo passaggio spetta alla Giunta, per far partirel’iter della delibera contenente la dichiarazione di pubblica utilità alla costruzione dellodelladi. Un altro passo verso la sua realizzazione è stato, dunque, fatto. Il Campidoglio si dice fiducioso, e dichiara che l’obiettivo è quello di approvare la delibera per la pubblica utilità a inizio febbraio, così da far partire l’iter per l’approvazione definitiva in Consiglio comunale. Ladovrebbe realizzarsi, insomma, per la prima decade del mese di marzo, imprevisti a parte., lafa pressing ...

ilmessaggero.it

"Bene la chiusura nei tempi previsti della conferenza dei servizi preliminare per la realizzazione del nuovodella As. Con l'assenso tecnico prosegue l'iter per la realizzazione di un'opera importante perche contribuirà a riqualificare il quadrante di Pietralata". Così su Twitter il sindaco ...Sul tema delle trasferte vietate per gli ultras die Napoli, dopo gli scontri in autostrada: "... ' Quello che succede fuori da unorientra nell'ordine pubblico e ringrazio sempre le forze ... Stadio della Roma a Pietralata, verbale chiuso: via all'iter per la «pubblica utilità» Le parole del Sindaco Roberto Gualtieri sullo Stadio della Roma Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha affidato ad un post su Twitter tutta la sua soddisfazione dopo la chiusura entro i tempi previst ...Domani, venerdì 20 gennaio, presso la Sala Conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, avrà luogo l’incontro per i media con il tecnico Ivan Juric per la presentazione di Fiorentina-Torino, 19a gi ...