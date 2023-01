Stadio Roma | Gualtieri | “Bene la chiusura della conferenza dei servizi Si va avanti”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) “lanei tempi previstideipreliminare per la realizzazione del nuovoAs. Con l’assenso tecnico prosegue l’iter per la realizzazione di un’opera importante perche contribuirà a riqualificare il quadrante di Pietralata”. Lo ha scritto su Twitter il Sindaco diRobertoin merito all’iter per l’impianto del club giallorosso che dovrebbe sorgere a Pietralata. Nella mattinata era arrivato anche il commento dell’assessore allo sport e grandi eventi Alessandro Onorato, che aveva fatto sapere che il progetto andava “splendidamente”. SportFace.

