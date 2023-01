Stadio della Roma a Pietralata | c’è l’ok della conferenza di servizi Gualtieri | “L’iter va avanti”

(Di giovedì 19 gennaio 2023)– Si è chiusa ladipreliminare sullo studio di fattibilità per il nuovoAspresentato dalla società. Una procedura che si è chiusa “nei tempi previsti”, come fa sapere manifestando il suo assenso il sindaco di, Roberto. “Con l’assenso tecnico prosegueper la realizzazione di un’opera importante perche contribuirà a riqualificare il quadrante di”, commenta. Bene la chiusura nei tempi previstideipreliminare per la realizzazione nuovo...

"Si deve fare loRoma eLazio. C'è un tema: il Flaminio e il mio sogno e che possa essere ristrutturato e riaperto", prosegue.Commenta per primo L'iter per la realizzazione delloRoma che nelle idee dei Friedkin dovrebbe sorgere nell'area di Pietralata prosegue secondo la tabella di marcia. Dopo la chiusuraconferenza dei servizi preliminare il sindaco ... Stadio della Roma a Pietralata, verbale chiuso: via all'iter per la «pubblica utilità»