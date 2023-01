Motosprint.it

Nell'ultimo triennio la Supersport ha sempre avuto un pilota " prima Andrea Locatelli, poi Dominique Aegerter " capace di vestire i panni del dominatore, nonostante il recente arrivo delle Next ...Stefano Manzi con la Triumph firma il primo successo, suo e della moto inglese, in carriera nelladavanti ai connazionali Baldassarri e Caricasulo , per un podiotricolore. Chiude quarto ... SSP600: è tutto pronto per l'Invasione Tricolore Piloti e team di casa nostra sono pronti a contendersi il titolo, a cominciare da Stefano Manzi Nell’ultimo triennio la Supersport ha sempre avuto un pilota – prima Andrea Locatelli, poi Dominique Aeg ...