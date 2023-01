Squarciano le gomme delle auto | l’ultimo vandalismo con la scusa dell’inquinamento

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 19 gennaio 2023) E’ l’ora di vandalizzare i Suv perché inquinano. L’ultima follia ambientalista va in scna a Milano. Una signora torna e trova ledel suo veicolo squarciate e sul parabrezza un volantino a presa in giro firmato dal “collettivoSuVversiv*” che dice pure che non ce l’hanno con lei personalmente “ma con la tuadi lusso”. Il grave episodio è accaduto a Milano dove solo pochi giorni fa i vandali di Ultima Generazione avevano attaccato la scultura di Cattelan. Questi altri gruppi ecologisti a danno degli altri è avvwenuta ai danni di una signora milanese che si è sfogata con il Giornale online raccontando l’assurda vicenda e rendendo noto il volantino” di rivendicazione da parte del “collettivoSuVversiv*”. Che ha del demenziale.ledei suv lo ...