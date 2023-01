Spunta il terzo covo del boss Ecco il libro mastro con numeri e sigle

(Di giovedì 19 gennaio 2023) In una stanza occultata del primorinvenuti anche pizzini con nomi edi telefoni: in corso le indagini per ricostruire la rete di Messina Denaro

QUOTIDIANO NAZIONALE

Ilcovo è stato perquisito. Secondo quanto si apprende è vuoto. L'appartamento è in vendita. Gli inquirenti stanno accertando chi sia il proprietario.Blitz in unappartamento, stavolta vuoto. Ultime notizie: il boss ha saltato il processo sulle stragi e la prima seduta di chemio. Convalidato l'arresto di Luppino: girava con un coltello. Sequestrata la ... Messina Denaro, trovato il terzo covo. E spunta taccuino con nomi e ... Continuano le indagini sulla latitanza di Matteo Messina Denaro. Il terzo covo del boss è un appartamento, vuoto, in cui ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...