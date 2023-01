Tiscali Notizie

Loha regaito alle parole 'falco' con un aumento a 179 punti, con il rendimento deldecennale in crescita al 3,8%. Il ministro Giorgetti ha annunciato che il Governo lavora per assicurarsi ...Lotrae Bund tedeschi a 10 anni è salito al 177 punti base rispetto ai 173 dell'avvio e un brevissimo passaggio in corso di seduta sotto quota 170 'basis point'. Il rendimento del ... Spread Btp-Bund: in rialzo a 177 punti dopo Lagarde e Bce L'agenzia di rating S&P ha presentato l'outlook sull'Italia e sulle banche italiane, facendo previsioni anche su spread e tassi BTP ...Tensione sui titoli di Stato europei dopo l'intervento della presidente della Bce Christine Lagarde al World economic Forum di Davos e la diffusione deli verbali dell'ultima seduta della Bce. (ANSA) ...