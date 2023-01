Sport per tutti | Fondazione Roma Litorale e Ragazzi di Vita insieme per favorire l’inclusione

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Ostia – Sostenere l’avviamento allodeicon disabilità creando una partnership per coinvolgere atleti e famiglie a 360 gradi in un percorso di accoglienza e integrazione attraverso la praticaiva. Sono le basi dell’accordo tra lae l’Asddi, realtà da sempre impegnate nel campo della disabilità. “Riteniamo – dichiarano dal direttivo dell’Asddi– che l’iniziativa proposta dallasposi in pieno il processo di crescita della nostra associazione che quest’anno ha visto moltiplicare le richieste di partecipazione al punto da dover fermare le iscrizioni per la stagione 2022/23”. “Dopo gli anni di pandemia c’è un grande bisogno ...