Sport | la giornata in diretta | tutti i risultati e le notizie di mercoledì 18 gennaio 2023

(Di giovedì 19 gennaio 2023) E’ iniziata una nuovadi grandeda vivere assieme. Di seguito vi proponiamo il nostro riepilogo che come sempre propone, eventi edi oggi,18, con i link costantemente aggiornati che riportano alle news fornite dalla redazione diface.it con gli avvenimenti più importanti del giorno inglinessuno escluso. Un comodo contenitore, il diario del giorno, che minuto dopo minuto vi terrà informati in modo puntuale su quanto succede nel mondo dello, una cronologia dellaiva dalla mattina fino alla sera tardi. TENNIS AUSTRALIAN OPEN SONEGO SOGNA MA CEDE A HURKACZ AL QUINTO ...

Sky Sport

Beffa Manchester United. Nel recupero della settima, sul campo del Crystal Palace, i Red Devils si fanno rimontare il gol di Bruno Fernandes al 91'. Si chiude così a dieci la striscia di vittorie consecutive e questo pareggio serve comunque ad ...Creano anche qualche presupposto ma Onana e un po' di imprecisione descrivono la'no' degli uomini di Pioli meglio di qualsiasi altra parola. Il tempo scorre e l'ansia di non farcela aumenta. Serie A: indisponibili, infortunati e squalificati per la 19^ giornata Si è appena conclusa al Pabellón Municipal de Würzburg di Salamanca la sfida tra le padroni di casa della Perfumerias Avenida e la Beretta Famila Schio, match valevole per la secima giornata dell’Euro ...Manchester City-Tottenham è un recupero della settima giornata di Premier League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, formazioni, .... Si è trattato del secondo k.o. di fila dopo quello che qualche gior ...