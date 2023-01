Sport in tv oggi giovedì 19 gennaio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 gennaio 2023)19ci aspetta una giornata ricca di. Riflettori puntati sugli Australian Open, che propongono il secondo turno: l’Italia spera in Camila Giorgi e Lucrezia Stefanini, che andranno a caccia della qualificazione. Ampio spazio agliinvernali: le prove cronometrate della discesa libera femminile di Cortina d’Ampezzo e della discesa libera maschile di Kitzbuehel forniranno risposte importanti in vista delle gare, ad Anterselva va in scena la sprint femminile valida per la Coppa del Mondo di biathlon, ci sarà da divertirsi anche con snowboard e sci freestyle. Si chiudono gli ottavi di finale della Coppa Italia di calcio con le ultime tre partite, da seguire soprattutto Juventus-Monza in prima serata. Gli appassionati di ciclismo stanno tornando a gustarsi le gare dopo il ...