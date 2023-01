Spinta sugli investimenti e focus sulla transizione. Il piano di Snam

Leggi su formiche

(Di giovedì 19 gennaio 2023)spinge forte sue sicurezza energetica. E lo fa in un momento in cui gli stoccaggi di gas, che proteggono l’Italia da eventuali black out, sembrano reggere l’urto. La società guidata dal ceo Stefano Venier, ha presentato ilindustriale alla comunità energetica e finanziaria, puntando suin aumento a 10 miliardi di euro (+23% rispetto agli 8,1 miliardi del2021-2025), principalmente per la messa in esercizio di due rigassificatori galleggianti, la realizzazione della Linea Adriatica e il rinnovo e lo sviluppo dello stoccaggio. Guardando ai target di bilancio al 2026,punta a un ebitda del 7% medio annuo (da +4,5%) a 2,85 miliardi nel 2026 (di cui 140 milioni legati ai business dellaenergetica) e a un utile ...