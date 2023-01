Spezia | Gotti | «Ho creduto l’avremmo ripresa Questo risultato…»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Luca, allenatore dello, ha parlato dopo il 5-2 rimediato dall’Atalanta e l’eliminazione dalla Coppa Italia Lucaha analizzato in conferenza stampa Atalanta-di Coppa Italia. LE PAROLE – «Sapevo che l’Atalanta si sarebbe presentata così, in una partita in cui ti immagini momenti di grande pressione ti serve qualcuno che sale. Dasi spiegano le scelte Holm e Nzola, altrimenti avremmo rischiato un monologo. L’atteggiamento iniziale è stato molto buono. In due minuti con due gol presi c’era il rischio di un’imbarcata, ma i ragazzi sono stati bravi e sono rimasti in partita. Avevo anche cullato l’idea di riprenderla, avevamo tolto qualche sicurezza all’Atalanta, poi il quarto gol ha chiuso la gara. Il risultato non mi piace». L'articolo proviene da Calcio News 24.