Spezia | emergenza in porta | si pensa ad uno svincolato

CittaDellaSpezia

Seguono Veneto (Treviso, Venezia, Verona), Liguria (Imperia, La, Savona) ed Emilia Romagna (Parma, Piacenza, Reggio Emilia), con tre province a testa, Trentino Alto Adige (entrambe le province ...Martedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 e domenica); a La, presso il Bar De Terminal (Banchina Revel. Dalle 10.00 alle 18.00) e presso il Circolo Culturale Fantoni (Piazza Brin. Dalle 15.00 ... Emergenza freddo in Ucraina: Azione si mobilita in Liguria Liguria in Azione si attiva sul territorio con i primi tre punti di raccolta a Genova, La Spezia e Savona per inviare in Ucraina beni di prima necessità per affrontare l’inverno. Al ritorno dall’Ucrai ...L’attaccante ha riportato la frattura di un dito del piede nella partita a Udine, il bomber austriaco invece a disposizione fra una settimana ...