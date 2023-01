Speciale San Valentino | è al miele il nuovo bagno di vapore dedicato agli innamorati

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Dolce e delicato scrub benefico tra il profumo die il ronzio delle api. Per un perfetto rituale di coppia Le tipiche celle esagonali del favodisegnano le pareti e fungono da seduta per gli ospiti. Il profumo è quello dolce del, la luce tenue vira al giallo. I suoni di sottofondo solo quelli della natura: il lieve ronzio delle api che si spostano di fiore in fiore dà vita a una rilassante melodia. È ildialdelle Terme Merano. Una novità assoluta, un’esperienza avvolgente e unica, naturalmente conal 100% altoatesino.al 100% altoatesino per un perfetto rituale di coppia Ci hanno abituato alla lungimiranza e alla continua innovazione, alla ricerca sempre di qualcosa diper rendere ...

Vanity Fair Italia

