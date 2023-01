Sparatoria sul set | Alec Baldwin incriminato per omicidio colposo

Agenzia ANSA

La tragediaset del western 'Rust' nell'ottobre 2021, dove morì la direttrice della cinematografia. Stessa accusa per l'addetta alla manutenzione delle ...Baldwin ha sempre negato: 'Non punterei mai una pistola contro qualcuno per poi premeregrilletto', aveva detto nel dicembre 2021 alla Abc. L'attore ha sempre sostenuto che gli era stato detto ... Sparatoria sul set, Baldwin incriminato per omicidio colposo - Ultima Ora La tragedia sul set del western 'Rust' nell'ottobre 2021, dove morì la direttrice della cinematografia. Stessa accusa per l'addetta alla manutenzione delle armi ...L'attore americano dovrà rispondere di omicidio colposo assieme al Hannah Gutierrez Reed, responsabile delle armi del film ...