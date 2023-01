Sparatoria su set film ‘Rust’ | incriminato Alec Baldwin

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 19 gennaio 2023)è statoper omicidio colposo per la morte di Halyna Hutchins, avvenuto sul set del"Rust" di cui la vittima era direttrice della fotografia. Hannah Gutierrez-Reed, che era l'addetta alle armi per la pellicola, dovrà come l'attore rispondere di due capi di imputazione per omicidio colposo. L'avvocato diha definito le accuse un "terribile errore giudiziario", in una dichiarazione rilasciata a Fox News."Questa decisione distorce la tragica morte di Halyna Hutchins e rappresenta un terribile errore giudiziario", ha detto Luke Nikas di Quinn Emanuel. "Il signornon aveva motivo di credere che ci fosse un proiettile vero nella pistola, o in qualsiasi punto del set del. Si è affidato ai professionisti ...