Spara per allontanare testimoni di Geova | denunciato

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Duedisi presentano alla porta di casa, lui è infastidito, non risponde al campanello, loro insistono e allora lui: un colpo in aria, con un’arma da fuoco, per convincerli ad...

La Repubblica

Anche i veicoli antimine, noti come MRAP, sarebbero nella lista, così come ulteriori munizioni... pronta a inviare il sistema di artiglieria Archer, un cannone d'artiglieria semovente che...Pena massima fino a 18 mesi di detenzione La giurisdizione del New Mexico prevedel'accusa di ... fino al tragico episodio nel 2021 doveaccidentalmente con una pistola di scena e uccide la ... Spara in aria per allontanare i Testimoni di Geova, denunciato Non sopportava più essere disturbato dai Testimoni di Geova e così ha aperto il fuoco, sparando un colpo in aria, per intimare chi si era presentati alla porta della sua abitazione di allontanarsi. Lo ...L’assessora alle infrastrutture: abbiamo investito 1,7 miliardi in treni ma serve un sistema ferroviario all’altezza della Lombardia ...