Spara in aria per allontanare i Testimoni di Geova | denunciato 72enne

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Non sopportava più essere disturbato daidie così ha aperto il fuoco,ndo un colpo in, per intimare chi si era presentati alla porta della sua abitazione di allontanarsi.Lo scorso 7 gennaio...

Alcune delle armi sequestrate all'uomo di Viverone Infastidito dalla presenza di due Testimoni di Geova che si erano presentati alla porta di casa, ha esploso un colpo in, con un'arma da fuoco, al fine di allontanarli. E' quanto è successo sabato 7 gennaio, e a conclusione degli accertamenti oggi giovedì 19 gennaio a Cavaglià, i militari della locale Stazione ...... ad esempio, quella di interloquire con altre persone nelle ore d'. Stesso trattamento ...di Nordio con quella giustizialista di Piantedosi Messina Denaro è al 41 bis ma c'è già chi lapiù ... Spara in aria per allontanare i Testimoni di Geova, denunciato Spara per far scappare i testimoni di Geova: denunciato pensionato a Biella. Oltre al fucile usato, l’uomo aveva in casa altri tre fucili ...L’episodio ha avuto come scenario una piccola cittadina del basso Biellese dove vive il 72enne denunciato per i reati di minaccia grave ed ...