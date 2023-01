Sostanziale differenza tra Samsung Galaxy S23 e S22 per la memoria RAM

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Nelle ultime ore sono trapelate tantissime informazioni sugli imminentiS23, comprese pure le più che probabili schede tecniche del dispositivo. Proprio su quest’ultime è stata rilevata un’imprecisione relativa allaRAM. Questa, in un primo momento, è stata segnalata come quella LPDDR5, già in suo sulla serieS21 come su quellaS22. La mancata evoluzione per il terzo anno consecutivo avrebbe tuttavia destato dei sospetti e sulla questione è intervenuto il tipster Ice Universe specificando che i prossimi top di gamma avranno proprio la RAM LPDDR5X e storage UFS 4.0. Ricapitoliamo la dotazione hardware per quanto riguarda la. IlS23 uscirà nei modelli da 8 GB di RAM e 128 GB di ...