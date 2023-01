Sorrento | martedì 24 gli Stati generali del turismo L’Atex | Presenteremo un documento con le nostre proposte

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 19 gennaio 2023)24 gennaio Atex partecipa aglideldiorganizzati dal sindaco Coppola. Lo rendono noto Sergio Fedele e Giovanni Rosina, presidenti di Atex Campania e di Atex, attraverso una nota in cui spiegano che “lo faremo, come sempre, attraverso una partecipazione costruttiva, trasmettendo un nostrodiindirizzato all’amministrazione Comunale. Lo stesso percorso che seguimmo a gennaio 2021, in occasione della prima edizione deglidelquando presentammo undi numeroseche discutemmo con l’assessore aldel Comune di ...