Sono morti almeno 15 soldati nell’incendio di una caserma dell’esercito armeno

AGI - Agenzia Italia

I sospetti di Baggio, Brambati e Raduciouquelli che già Massimo Mattolini, alla Fiorentina dal '73 al '77, espresse in Procura a Torino al giudice Raffaele Guariniello: troppitra i suoi ...'Secondo le prime informazioni - afferma il ministro in una nota - quindici militaria causa del rogo divampato nella caserma che ospita un'unità militare di ingegneri e cecchini...le ... Due clochard sono morti a Roma per il freddo Almeno 15 persone hanno perso la vita, e tre sono in gravi condizioni, in seguito ad un incendio scoppiato in una caserma militare in Armenia. Ne dà notizia il ministero ...Incontro aperto al pubblico con il dottor Marco Pozzi, campagna di informazione sui problemi cardiaci latenti nei giovani atleti causa di situazioni che potrebbero rivelarsi anche letali Chiaravalle, ...