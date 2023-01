Sonia Bruganelli e Maurizio Costanzo criticano Chiara Ferragni a Sanremo 2023

(Di giovedì 19 gennaio 2023) La presenza dial prossimo Festival dista dividendo parecchio l’opinione pubblica. Amadeus ha annunciato che l’imprenditrice digitale sarà presente in due serate all’Ariston, tra cui la finale in cui scopriremo il brano vincitore dell’edizione. Le critiche stanno arrivando soprattutto per il fatto che laha annunciato pubblicamente che ha deciso di donare l’intero compenso sanremese in beneficienza. Forse poteva prendere questa decisione anche senza dirlo? Tanti hanno apprezzato perché consideranouna giovane donna da cui poter prendere esempio. Tra i volti noti che hanno immediatamente commentato questa scelta c’è stata Selvaggia Lucarelli. E proprio recentemente, si sono aggiunti anche...

Gossip News

Lì ho incontrato lui e la moglieche mi hanno detto che stavano cercando una nuova "Bonas". "Perché non fai un provino" Ed eccomi qua". Prima "Uomini e donne", poi il "GF Vip" e ora ...Lunedì 16 gennaio 2023 è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini, insieme ae Orietta Berti nei panni di opinioniste. Come spesso accade in un reality così importante come il GFVip, molti telespettatori non si limitano a commentare quello che accade in casa, ... Sonia Bruganelli svela quanto guadagna e confida: ''Spendo i soldi di Paolo e i miei li accumulo'' La presenza di Chiara Ferragni a Sanremo non smette di far discutere e contro di lei hanno scagliato frecciatine anche Costanzo e Bruganelli.La moglie di Paolo Bonolis, la signora Sonia Bruganelli, si è espressa a proposito della situazione finanziaria della famiglia con una dichiarazione controversa, se non proprio sconcertante. Scopriamo ...