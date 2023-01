Sondaggi Regionali Lombardia | Fontana quattro punti davanti a Majorino Moratti ne perde tre M5s e Pd in crescita | cala Fdi

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Il presidente uscente leghista Attilioin testa al 43,9% (+0,7). Dietro diil candidato del centrosinistra Pierfrancesco(39,8% e in aumento dello 0,8). In calo di ben treLetiziadal 17,8 al 14,8%. A rilevarlo è ilo Izi del 13-14 gennaio, riportato da Fanpage, e che analizza le preferenze degli intervistati in vista delle elezionidel 12-13 febbraio prossimo. Da segnalare anche ladell’astensione di ben cinquepercentuali (dal 26 al 31 per cento). Per quanto riguarda il consenso delle forze politiche, il più votato tra gli intervistati è Fratelli d’Italia con il 25,7 per cento dei consensi. Un risultato che, però, si dimostra in calo (-1,4 ...

Domani

Lazio - Lombardia, Fdi domina nel Centrodestra. Si prospetta un quinquennio rosa: analisi Presto si vota in Lombardia e nel Lazio e se isaranno confermati si prospetta una valanga ...La vecchia tattica deiConte usa lein Lazio e Lombardia per fare impazzire il Pd Piccoli dettagli di molta importanza per capire cosa può succedere a febbraio in Lombardia Regionali in Lombardia, come funzionano i sondaggi sulle elezioni e cosa dicono su Letizia Moratti In quella che è una vera e propria campagna elettorale lampo, la corsa alle Regionali del Lazio – l’appuntamento elettorale è in programma per il 12 e 13 febbraio – è segnata da un continuo botta e ri ...Voto disgiunto, tandem Moratti-Majorino. Nessuno scenario riesce a ostacolare la vittoria alle elezioni regionali dell'attuale presidente. Gli elettori chiedono maggiore intervento su sanità, sicurezz ...