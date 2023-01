Sondaggi politici | Elly Schlein recupera su Bonaccini | ora la distanza tra i due è minima

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Sterreno su Stefanoed è pronta a giocarsi il rush finale per la segreteria del Pd in queste ultime settimane in attesa delle primarie. L'ex ...

, Elly Schlein recupera terreno su Stefano Bonaccini ed è pronta a giocarsi il rush finale per la segreteria del Pd in queste ultime settimane in attesa delle primarie. L'ex ...Tutti i redditi dei: sorpresa in vetta È quanto emerge dalla rilevazione sul gradimento ... una società statunitense di, la Morning Consult, ha messo per iscritto come stanno ...VARESE, 19 gennaio 2023-Dal sondaggio di Winpoll per conto di Scenari Politici, realizzato il 17 gennaio su base nazionale con metodologia mista cati cawi, tra elettori maggiorenni che si dichiarano ...Il sondaggio di Winpoll ha consultato un campione di mille potenziali votanti del Pd: Bonaccini sarebbe ancora avanti nella corsa, con l’85% di notorietà e 78% di fiducia ma Schlein è di poco dietro, ...